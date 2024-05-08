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        Haberler Yaşam Benzersiz vücut özellikleri: Mucizelerin var olduğunu kanıtlayan 10 benzersiz kişi!

        Benzersiz vücut özellikleri: Mucizelerin var olduğunu kanıtlayan 10 benzersiz kişi!

        Kimi kişiler onları diğerlerinden ayıran benzersiz özelliklere sahip bireyler olarak doğabiliyor. Bu özellikler zaman zaman bizleri mucizelerin varlığına inandırabiliyor. İşte, benzersiz vücut özelliklerini paylaşmış 10 kişi!

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        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 07.05.2024 - 23:18
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        • 1

          Bazı kişiler benzersiz vücut özelliklerine sahip olarak bizi mucizelerin varlığına inandırabiliyor. Bir sosyal medya platformunda kullanıcılar benzersiz vücut özelliklerini paylaştı. Sizin için bu kişileri derledik. İşte o özellikler...

        • 2

          "Elime dikilmiş ayak parmaklarım var. Doğduğumda sadece orta parmağım ve sağ tarafta küçük bir şişlik vardı. Yaklaşık 1 buçuk yaşımdayken, her ayağımın orta parmağını alıp elime koymak için bir ameliyat geçirdim, böylece bir şeyler tutabilir ve temelde hayatı normal şekilde yaşayabilirim."

        • 3

          "Avucumda 6. bir parmak izim var."

        • 4

          "Avucumda tek bir çizgi var."

        • 5

          "Üst dudağımı büküp ağzımı kapatırsam küçük bir ağzım varmış gibi görünüyor."

        • 6

          "Yüzümün sadece bir tarafında çok fazla çil var."

        • 7

          "Sadece siyah ışık altında görülebilen çillerim var."

        • 8

          "Gözlerimin 3 gözbebeği olmasına neden olan nadir bir sendromum (axenfeld rieger sendromu) var."

        • 9

          "İlave (minik) bir yirmilik dişim var."

        • 10

          "Annem ve ben tamamen aynı ellere sahibiz."

        • 11

          "Göz yapısında Coloboma-A deliği var."

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynak: Reddit

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