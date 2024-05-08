Benzersiz vücut özellikleri: Mucizelerin var olduğunu kanıtlayan 10 benzersiz kişi!

"Elime dikilmiş ayak parmaklarım var. Doğduğumda sadece orta parmağım ve sağ tarafta küçük bir şişlik vardı. Yaklaşık 1 buçuk yaşımdayken, her ayağımın orta parmağını alıp elime koymak için bir ameliyat geçirdim, böylece bir şeyler tutabilir ve temelde hayatı normal şekilde yaşayabilirim."