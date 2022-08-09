Benzersiz Kanada Ekolü CND’de!

CND Okulları, Benzersiz Kanada Ekolü ile öğrencilerine benzersiz bir geleceğin kapılarını aralıyor!

Kanada müfredatını da kapsayan eğitim ile Türkiye lise diplomasına ek olarak Kanada lise diploması imkanı da sunan CND Okulları, Kanada üniversitelerine kabul aşamasında öğrencilerine avantaj sağlıyor. CND Okulları, New Brunswick “Atlantic Education International” tarafından anaokulundan liseye kadar akredite edilmiş tek Türk okulu olarak öne çıkıyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen İngilizce (Matematik-Fen) ve Fransızca dersler sayesinde iki dile de hakimiyet kazanan öğrenciler, okuldaki multikültürel öğrenci ve veli profili sayesinde Türkiye’deyken dünyayı yaşama fırsatı buluyor, farklı kültürlerin bir araya gelişinden doğan zenginliği özümsüyor.

Öğrencilerini soru sormaya ve aktif öğrenmeye teşvik eden bir eğitim anlayışını benimseyen CND Okulları’nda sadece sınavlar değil öğrenciler tarafından geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri ve spor-kültür çalışmaları da gözetiliyor. Böylece öğrenciler öz güveni yüksek bireyler olarak yetişiyor.

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