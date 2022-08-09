Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İlandır

Benzersiz Kanada Ekolü CND’de!

09.08.2022 - 09:55 | Güncelleme: ABONE OL
Benzersiz Kanada Ekolü CND’de!

CND Okulları, Benzersiz Kanada Ekolü ile öğrencilerine benzersiz bir geleceğin kapılarını aralıyor!

Kanada müfredatını da kapsayan eğitim ile Türkiye lise diplomasına ek olarak Kanada lise diploması imkanı da sunan CND Okulları, Kanada üniversitelerine kabul aşamasında öğrencilerine avantaj sağlıyor. CND Okulları, New Brunswick “Atlantic Education International” tarafından anaokulundan liseye kadar akredite edilmiş tek Türk okulu olarak öne çıkıyor.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen İngilizce (Matematik-Fen) ve Fransızca dersler sayesinde iki dile de hakimiyet kazanan öğrenciler, okuldaki multikültürel öğrenci ve veli profili sayesinde Türkiye’deyken dünyayı yaşama fırsatı buluyor, farklı kültürlerin bir araya gelişinden doğan zenginliği özümsüyor.

Öğrencilerini soru sormaya ve aktif öğrenmeye teşvik eden bir eğitim anlayışını benimseyen CND Okulları’nda sadece sınavlar değil öğrenciler tarafından geliştirilen sosyal sorumluluk projeleri ve spor-kültür çalışmaları da gözetiliyor. Böylece öğrenciler öz güveni yüksek bireyler olarak yetişiyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sinop'ta korkutan orman yangını
Sinop'ta korkutan orman yangını
Düşükten sonra parça kalması belirtileri
Düşükten sonra parça kalması belirtileri
Bel ağrısı neden olur, nasıl geçer?
Bel ağrısı neden olur, nasıl geçer?
Fazla bal yiyen ayı kendinden geçti! O anlar kamerada
Fazla bal yiyen ayı kendinden geçti! O anlar kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.