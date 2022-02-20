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Bensu Soral ile Hakan Baş'ın romantik akşamı

İş insanı Hakan Baş ile evliliğindeki krizi atlatan oyuncu Bensu Soral, dün akşam eşiyle birlikte İstanbul'daki bir mekanda sahne alan şarkıcı Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Geçtiğimiz haftalarda Baş ile Fransa'nın Cannes şehrinde baş başa tatil yapan Soral, "Çok güzeldi, artık yeni tatillere bakacağız" dedi

20.02.2022 - 08:38 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile birlikte önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne alan Ebru Gündeş'i dinlemeye gitti. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soral, "Biz Ebru Gündeş'i çok beğeniyoruz ara ara da geliyoruz zaten, bu akşam da arkadaşlarımızla buluştuk tekrardan dinlemeye geldik." ifadelerini kullandı.

  • "ARTIK YENİ TATİLLERE BAKACAĞIZ"

    Geçtiğimiz haftalarda eşi Hakan Baş ile baş başa tatile giden Bensu Soral, gazetecilerin, "Tatiliniz nasıl geçti?" sorusuna "Tatilin her türlüsü güzel oluyor, çok güzeldi yine. Artık yeni tatillere bakacağız." yanıtını verdi.

  • "BEN ONDAN DAHA HEYECANLIYIM"

    Kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın hamileliği hakkında konuşan Soral, "Heyecanlı geçiyor süreç. Ben ondan daha heyecanlıyım, o yüzden sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

  • "ÇOCUK KISMET..."

    Anne olmayı her fırsatta dile getiren Bensu Soral, "Yine tekrarlayacağım 'Kısmet...' diyorum, onu biz bilemeyiz." dedi. Daha sonra projelerinden bahseden Soral, "Dijitale bir projemiz olacak, çok fazla bir şey söyleyemiyorum şimdi." ifadelerini kullandıktan sonra eşiyle masasına doğru ilerledi.  

  • BENSU SORAL İLE HAKAN BAŞ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Bensu Soral ile Hakan Baş'ın uzun süredir yan yana görüntülenmemesi ve sosyal medya hesaplarından birlikte paylaşımda bulunmaması ayrılık dedikodularını beraberinde getirmişti.

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