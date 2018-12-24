Oyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz aylarda Hakan Baş ile dünyaevine girmişti. Soral, düğün eğlencesinde sahneye çıkıp rap yaparak herkesin beğenisini toplamıştı.

Önceki gün eşi ve arkadaşlarıyla yemek yerken Ceza-Ben Ağlamazken şarkısına playback yapan Bensu Soral'ın o görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Performansıyla beğeni toplayan Soral, büyük ilgi gördü.

Öte yandan Soral, oyuncuculuğa adım atmadan önceki en büyük hayalinin rapçi olmak olduğunu itiraf etmişti. Bensu Soral, "Rap söylemek bana çok keyif veriyor. Moralim bozukken son ses rap dinler ve söylerim" demişti.

İşte o anlar: