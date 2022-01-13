Bensiyon Pinto yaşamını yitirdi

Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto 85 yaşında hayatını kaybetti.

Türk Yahudi toplumunun Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye'mize ve Toplumumuza uzun yıllar özveri, sevgi, inanç & tüm benliğiyle hizmet etmiş, TYT başkanımız, Onursal başkanımız, hepimizin hocası, vefa timsali, örnek insan Bensiyon Pinto’muzu kaybettik. Ailesine, dostlarına & Türkiye’mize başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

1954’te İstanbul Yıldırım Spor Kulübü kurucularından biri olan, 1976’da Türk Yahudi Toplumu’nda hahambaşılıkta maliye bölümü başkanlığı ve 1979’da hahambaşılık müşavirlerinin başkan vekilliği, 1989 – 2003 yılları arasında aralıklarla toplamda 10 yıl Türk Yahudi Toplumu Başkanlığı görevlerini üstlenen, Türk Yahudi Toplumu ilk ve tek Onursal Başkanı Bensiyon Pinto hayatını kaybetti.

Bensiyon Pinto Türk Yahudi Toplumu başkanlığından sonra, anılarını nehir söyleşi olarak anlatmış, yaşamının en önemli bölümleri, “Anlatmasam Olmazdı - Geniş Toplumda Yahudi Olmak” başlığı altında derlenmiş, 2008 yılında yayınlanmış, Almanca ve İngilizceye çevrilmişti.

TAZİYE MESAJLARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye Yahudi toplumunun onursal başkanı Bensiyon Pinto’nun vefatını teessürle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve Yahudi cemaatine başsağlığı diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bir arada yaşarken birlik olmuş kadim kültürlerin insanlarıyız. Bugün güzel insanlardan birinin; Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto’nun vefat haberini üzülerek öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve Türk Yahudi toplumuna başsağlığı dilerim.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türkiye Yahudi toplumunun onursal başkanı Bensiyon Pinto’nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına, sevenlerine ve özveriyle hizmet ettiği Yahudi cemaatine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.