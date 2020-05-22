Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede, önceki gün oğlu Kai Gerede ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

İkili, sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasını değerlendirdi. Gerede ve oğlu, parkta vakit geçirdikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

Öte yandan ikilinin maske takmayarak önlem almaması dikkatlerden kaçmadı.