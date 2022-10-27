Rennes'de Benjamin Bourigeaud, 3-3 biten Fenerbahçe maçının ardından kendilerini eleştirdi.

Bourigeaud "Çok yanlış, çok yanlış! 3-0 üstünlüğü koruyamadık, aptalız! Bunu yapmaya hakkımız yok. 3-0 öndeyken 3 gol birden yemememiz gerekiyor. Dükkanı kapatabilmeliydik" ifadelerini kullandı.