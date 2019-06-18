İngiltere Premier Lig'de Newcastle'ı çalıştıran Rafael Benitez'e dudak uçuklatan bir teklif geldi. Çin Süper Lig ekibi Dalian Yifang, İspanyol çalıştırıcıya yıllık 12 milyon poundluk teklif yaptı. Benitez'in bu teklifi kabul etmesi halinde Çin'in en çok kazanan hocası olacağı ifade edildi.

2016'dan bu yana Newcastle'ı çalıştıran 59 yaşındaki çalıştırıcının kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 İspanya La Liga şampiyonluğu bulunuyor.