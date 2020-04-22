Benin'de korsanlar 8 denizciyi kaçırdı

Uluslararası denizcilik sitelerindeki habere göre, Portekiz bandıralı yük gemisi pazar günü Benin'in en büyük kenti Cotonou açıklarında korsanların saldırısına uğradı.

Benin ve Nijerya özel kuvvetlerinin dün sabah gemiye düzenlediği operasyonda 11 denizci kurtarılırken 8 denizcinin korsanlar tarafından kaçırıldığı anlaşıldı.

Gemiye saldırının düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırısı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı, 2019'da 121'e çıktı.

Dünyadaki korsan saldırıların yüzde 90'ını Gine Körfezi'ndekiler oluşturuyor.