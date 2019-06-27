27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım dördüncü bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Ekranlara gelecek Benim Tatlı Yalanım dizisinin kadrosunda seyircilerin yakında tanıdığı birçok oyuncu yer alıyor. Peki Benim Tatlı Yalanım dizisi oyuncuları kimler? Benim Tatlı Yalanım dizisi konusu nedir? İşte detaylar...
BENİM TATLI YALANIM DİZİSİ KONUSU
Her şey Tatlı Bir Yalanla Başlıyor…
Hikaye, karısı tarafından terk edilen Nejat’ın, (Furkan Palalı) annesini henüz hiç görmemiş olan kızına üzülmemesi için anlattığı “idare edecek” yalanlarla başlar. Fakat Kayra (Lavinya Ünlüer) büyüdükçe bu yalanlar içinden çıkılmaz bir hal alır. Annesinin ağzından yazdığı mektuplarla iyice köşeye sıkışan Nejat tam da her şeyin sonu geldi diye düşünürken, yolu beklenmedik bir şekilde Suna ( Aslı Bekiroğlu) ile kesişir. Suna’nın hayatlarına girişi ile hem çaresiz baba Nejat’ın hem de artık annesinden başka bir şey istemeyen Kayra’nın dünyası tamamen değişir. Suna ve Nejat kendilerini hiç beklemedikleri tatlı bir oyunun içinde bulurlar.
BENİM TATLI YALANIM DİZİSİNİN OYUNCULARI
AHMET SARAÇOĞLU
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, çeşitli tiyatro topluluklarında çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Halen çalışmalarını sürdürmektedir.
ASLI İNANDIK
Aslı İnandık, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü’nde de eğitim gördü.
SADİ CELİL CENGİZ
Sadi Celil Cengiz 1983 yılında Samsun'a bağlı Çarşamba ilçesinde dünyaya geldi. Ordu Fen Lisesi'nde iki sene okuduktan sonra son sınıfını okuduğu Çarşamba Lisesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. 2007-2008 yıllarında personel asteğmen olarak askerliğini tamamladı.Bir süre gümrük memurluğu yapmıştır
SEDA TÜRKMEN
1 Ocak 1986 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarında 8 yıl keman eğitimi aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İzmir'in güzellerinden olan Türkmen moda dergilerinde kendinden söz ettirmiştir.
CEM ZEYNEL KILIÇ
Unutma Beni İstanbul, Çoğunluk, Masum, İnsanlık Suçu gibi birçok film ve dizi sektöründe rol almıştır.
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