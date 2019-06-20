Benim Tatlı Yalanım dizisi nerede çekiliyor? Benim Tatlı Yalanım dizisi oyuncuları ve konusu nedir? soruları vatandaşlar tarafınan merak konusu oldu. Star TV'de her perşembe akşamı yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisine dair detaylar haberimizde...

BENİM TATLI YALANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Benim Tatlı Yalanım adlı yaz dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor

BENİM TATLI YALANIM DİZİSİ KONUSU

İlk olarak Annemi Beklerken olarak seyirciye duyurulan sonradan Benim Tatlı Yalanım olarak güncellenen dizide Nejat eşi tarafından ansızın terk edilmiştir. Nejat 6 yaşındaki kızına bakmak zorundadır. Kayra ile eğlenceli bir hayat mücadelesine girişir. Nejat kızına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Kendisi ünlü bir gözlük firmasının sahibidir. Nejat'ın Suna ya aşık olması hayatlarını daha eğlenceli hale getirir.