20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Benim Tatlı Yalanım dizisi nerede çekiliyor? Benim Tatlı Yalanım dizisi oyuncuları ve konusu nedir? soruları vatandaşlar tarafınan merak konusu oldu. Star TV'de her perşembe akşamı yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisine dair detaylar haberimizde...
BENİM TATLI YALANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Benim Tatlı Yalanım adlı yaz dizisi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor
BENİM TATLI YALANIM DİZİSİ KONUSU
İlk olarak Annemi Beklerken olarak seyirciye duyurulan sonradan Benim Tatlı Yalanım olarak güncellenen dizide Nejat eşi tarafından ansızın terk edilmiştir. Nejat 6 yaşındaki kızına bakmak zorundadır. Kayra ile eğlenceli bir hayat mücadelesine girişir. Nejat kızına hem annelik hem de babalık yapmaktadır. Kendisi ünlü bir gözlük firmasının sahibidir. Nejat'ın Suna ya aşık olması hayatlarını daha eğlenceli hale getirir.
NEJAT YILMAZ / FURKAN PALALI
Nejat, Kayra Gözlük firmasının tasarımcısı ve ortağıdır. Zeki, sorumluluk sahibi, dürüst, karizmatik, ve başarılı bir iş adamıdır. Kızı Kayra, onun hayatındaki en önemli şeydir. Karısı Aylin, tarafından terk edilen Nejat kızını tek başına büyütmek zorunda kalmıştır. Kızının iyiliği için ona annesiyle ilgili beyaz yalanlar söylemeye başlayan Nejat, Kayra büyüdükçe köşeye sıkışır. Anlattığı yalanlarla Kayra’nın gözünde gösterişli bir kahramana dönüşen anneyi bulmak kaçınılmaz hale gelir. Ne yapacağını kara kara düşünen Nejat’a hayat hiç beklemediği bir sürpriz yapar ve karşısına Suna’yı çıkartır.
SUNA DOĞAN (ASLI BEKİROĞLU)
Suna, Doğan ailesinin en küçük ferdi, neşeli, özü sözü bir, inatçı bir o kadar da güzel genç bir kızdır. Turizm Otelcilik okumuş, İstanbul’da bir otelin resepsiyonunda çalışmaktadır. Ancak Suna’nın en büyük hayali; daha bebekken kaybettiği annesinin muhallebici dükkanını yeniden açıp onun anısını yaşatmaktır. Tam bu hayaline ulaşmak üzereyken babası Şevket’in kahvesine icra memurlarının yaptığı sürpriz ziyaret tüm planlarını suya düşürür. Her şey bitti derken kader ağlarını örer ve Suna’nın karşısına Nejat’ı çıkartır. Hayatın köşeye sıkıştırdığı ikili çareyi birbirlerinde ararken oynamak zorunda kaldıkları evlilik oyunu ise zamanla büyük bir aşka dönüşür.
KAYRA YILMAZ (LAVİNYA ÜNLÜER)
6 yaşında güzeller güzeli bir kız çocuğudur. En büyük kahramanı babası Nejat ve babasının yardımcısı Hayri ile beraber yaşamaktadır. Yaramaz, fırlama, akıllı, hazır cevap, duygusal bir çocuk olan Kayra’nın hayattaki tek özlemi annesidir. Annesinin Afrika’da, yardıma muhtaç insanlara ve özellikle çocuklara yardım ettiğini, bu yüzden onu burada babasıyla bırakmak zorunda olduğuna inanmakta ve annesinin geleceği günü sabırsızlıkla beklemektedir.
ŞEVKET DOĞAN (AHMET SARAÇOĞLU)
Sadece Suna, Saniye ve Rafet’in değil mahallenin Şevket Baba’sıdır. Babacan, şefkatli, dürüst, güleç bir adamdır. Kırk yıldır kahvecilik yapan Şevket, kadirşinas ve hakkaniyetlidir. Çocuklarını hep dürüst olmaya yönlendiren fedakar baba, hayatta en çok yalandan nefret eder. Çocuklarına ise bu konuda güveni tamdır. Oysa ki henüz kimse bilmemesine rağmen Şevket’in de çocuklarından sakladığı çok önemli bir sırrı vardır ve bu sır ortaya çıktığında asıl dünyası başına yıkılacak olan kişi Suna’dır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!