Benim Tatlı Yalanım 26. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Benim Tatlı Yalanım'da Suna ve Nejat her şeye rağmen evlenmek üzere. Ancak hesap etmedikleri iki şey var. Birisi Aylin'de evlenecklerini öğrendi. İkincisi Aylin'in annesi Nejat'a tüm gerçekleri teker teker anlatmak üzere. Benim Tatlı Yalanım 25. son bölüm özeti ve 26. yeni bölüm fragmanına dair ayrıntılar haberimizde.

BENİM TATLI YALANIM 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

BENİM TATLI YALANIM 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Aylin, Nejat’ı geri kazanabilecek mi?

Nejat ve Suna herkesten gizli bir ilişkiyi yaşamaya başlamışlardır. Dağ evinden dönüşte ufak bir kaza geçirirler. Suna’nın bir süre evde dinlenmesi gerekir.

Ancak bu durum kurdukları oyun gereği, Aylin’le yakınlaşan Nejat’ı kıskanmasına ve ortalığı karıştırmasına engel olmaz. Nejat, Suna’nın kıskançlık krizleriyle eğlenirken, ona aslında çok büyük bir sürpriz hazırlamaktadır.