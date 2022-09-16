Saruhanlı Ailesi'ne neler olacak?

SHOW TV’nin büyük ilgi gören Ay Yapım imzalı dizisi ‘Baba’nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Art arda yayınlanan tanıtım ve ön izleme sahnesi, akıllara “Saruhanlı ailesine neler olacak?” sorusunu getiriyor.

İzleyicilerle buluşan ikinci tanıtımda usta oyuncu Levent Ülgen’in canlandırdığı karaktere dair ilk ipuçları veriliyor. 'Kadir’in bir çöplükte çalışması dikkat çekerken 'Emin Saruhanlı’nın kaybolduğu ve zor durumda olduğu görülüyor.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı ‘Baba’nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

‘Baba’ yeni sezonuyla yakında SHOW TV’de!