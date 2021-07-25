Benim Kocam Yapmaz filminin konusu şöyle; örnek gösterilen bir evliliği olan Selvi'nin, kocasının sadakatinden zerre şüphesi yoktur. Ta ki bir kaza yüzünden kocası Sami'nin hastaneye kaldırıldığını öğrenene kadar! Kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Yaşadıkları kötü tecrübeler yüzünden hiç bir erkeğe güvenmeyen Selvi'nin çatlak ailesi, gerçeği öğrenmek için Sami'nin peşine düşer ve başları belaya girer.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI

YÖNETMEN: BORA ONUR

YAPIM YILI: 2020

OYUNCULAR: MERVE SEVİ, ÇAĞKAN ÇULHA, NURSELİ IDİZ, ŞEYLA HALİS, KİMYA GÖKÇE AYTAÇ, WILMA ELLES, ORÇUN KAPTAN