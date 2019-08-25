Benim hayallerim gerçek olur

sinemkaymakci@hotmail.com

Her gece uyumadan önce aklımdan bir trafik kazası geçirdiğimi ve ölümden döndüğümü düşünüyordum. Sürekli de öyle uykuya dalıyordum. Ta ki bir gün gerçekten kaza geçirene kadar...

Kaderi ya da bir başkasını suçlayamam. Bu kazayı ben çağırdım. Onu resmen ben kendime çektim, geri göndermesi de yine benim elimde.

Sinem Kaymakcı

FELAKETİ YAŞAMIŞ BİRİNE KULAK VERİN

Yaşadıklarıma 'bilinçaltının gücü' diyebilirsiniz. Çünkü bilinçaltı gece uykuda bile yani 24 saat hiç aralıksız çalışıyor. Gece hemen uyumadan önce kurulan hayaller, tekrar edilen hayallerle birleşince gerçekleşmesi kaçınılmaz oluyor. Bana inanın bu dünyada bizim isteğimiz dışında hiçbir şey olmuyor. Bir de neyi nasıl isteyeceğimizi bir bilsek! Artık kesinlikle beynimin olumsuz şeyler düşünmesine izin vermiyorum. Siz de vermeyin, aklınıza kötü şeyler geldiğinde mutlaka onları iyi görüntülerle değiştirin. “Secret”ı falan boş verin, felaketi yaşamış birine kulak verin...

Kimse bilmiyor. Bilse de kafa yorma gereği duymuyor. 'Ne gerek var' diyor. 'Yaşa gitsin'.

Öyle olmuyor işte çünkü herkes yaşamından şikâyetçi. Hep yeni bir şeyler arama derdinde. Rutinden sıkılmış. Etrafa çatacak yer arıyor. Tabii işlerine gelen bu, kolaya kaçmak. Yoğunluktan başını kaldıracak zaman bulamıyor kimse. Hep bir koşturmaca. Hayal kurmaya vakit bile yok.

GELGELELİM YARATMA GÜCÜMÜZE

Bu görevi en iyi inşa eden bilinçaltımız. Evet, aynen dediğim gibi. Biz ne istiyorsak ve ne istemiyorsak bilinçaltımız sayesinde yaratma gücüne sahibiz. Sahibiz ama öyle kafadan görüntüler geçirerek bu iş bitmiyor. Hepsinin bir zamanı ve tekniği var. Önemli olan yaşamak istemediğimiz olayları yaratmamak. Bilip bilmeden yaratıp yaşadığımız olaylar var. Ben kendimden biliyorum. Size çok net referans olabilirim çünkü yaşamak istemediğim o korkunç olayı kendim için yarattım.

TRAFİK KAZASI

Gece ya da gündüz fark etmez. Önemli olan yatağa yattığımızda uykuya dalma halimiz. Kademeli olarak hafif hipnoza (alfa) sonra derin hipnoza (teta) gireriz. Sonunda uyku halini alırız (delta). Öğrenme işleminin gerçekleştiği ve kafadan geçen görüntüleri ezberlediği beyin dalgası “alfa” beyin dalgasıdır. Bilinçaltı 24 saat çalışıyor. Uyumadan önce kafamızdan geçirdiğimiz düşünceler, kurduğumuz hayaller kaderimiz oluyor. Tekrar tekrar kafamızdan geçen görüntüler gerçeğe dönüşüyor. Bunun için dolu dolu 21 gün yeterli oluyor. Bilinçaltımız soyut kavramları somutlaştırarak önümüze sunuyor. O yüzden mutlak kader dışında kendi kaderimizi kendimiz yazıp kendimiz oynuyoruz.

BENİM BUNLARIN HİÇBİRİNDEN HABERİM YOKTU

Akşamları beni mutlu eden hayallerim var o sıralar. Bir an evvel yatağıma yatıp o korkunç hayalleri kurup o zamanlar beni üzen insanlara vicdan azabı yaşatıp, rahatlayarak uykuya dalacağım. Kazadan önce aileme kızıyordum. Annemle babamın kızgınlıkla ağızlarından çıkan kötü sözlere kırılıp, onlara da beni üzdükleri için ceza vermek istiyordum. Vicdan azabı yaşamalarını istiyordum. Onların yaşayacağı pişmanlıkları görmek istiyordum. Arkadaşlarımın ve bana aşık olan bir sürü erkeğin nasıl koşturduklarını, nasıl büyük bir korkuyla bağırıp çağırdıklarını düşünerek uykuya dalmak müthiş bir haz veriyordu.

GENÇTİM

21 yaşındaydım, aklım beş karış havadaydı. Çok fazla ilgi ve alaka gören gözde bir genç kızdım. Bir de böyle korkunç bir olayla insanların ilgisini çekmek nasıl olur diye merak ediyordum. Öylesine kaptırmıştım ki kendimi; her akşam kendime büyük bir felaket yaşatmaya devam ediyordum. Büyük bir kaza geçirdiğimi, yakınlarımın çığlıklarını hayal ediyordum. Hayallerimde kendimi öldürmüyordum. Yatak, yorgan, üstüm başım gözyaşlarımdan sırılsıklam oluyordu. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Ben bunları anlatırken ne kadar çok şaşırdığınızdan eminim. Okurken neler geçiyor aklınızdan tahmin edebiliyorum ama oldu işte. Yapacak bir şey yok.

ARTIK ÇOK GEÇ

Yıllarca çevremdeki birçok insana bunları anlattım. Değişik tepkiler aldım. 'Nasıl bir psikolojiyle yaptın bunu?' diyenler bile oldu. Utandım da...

HAYAL GERÇEĞİN İLK ADIMIDIR

Şimdi düşünüyorum da, herkes her zaman güzel hayaller kurmuyor ki. Herkes olmasını istediği hayalleri değil, olmasını istemediği hayalleri de kurup hayatında neler olabileceğini görmek istiyor. Ben tek değilim ama size güzel hayaller kurup uyuyakalmanızı tavsiye ediyorum. Kurduğunuz güzel hayallerin gerçeğe dönüşmesini diliyorum.