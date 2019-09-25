Benim Adım Melek dizisi nerede çekiliyor? Konusu ne? Benim Adım Melek oyuncuları kimler? soruları bu akşam ilk bölümüyle ekran yolculuğuna çıkacak dizi için araştırılıyor. Benim Adım Melek dizisinin başrolünde Nehir Erdoğan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Kutsi paylaşıyor. Benim Adım Melek dizisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Benim Adım Melek'in yurt dışı sahneleri için Belgrad’ta yapıldı. Dizinin kalan bölümleri Gaziantep’te çekilecek.

BENİM ADIM MELEK OYUNCULARI

Dizinin başrollerini; Nehir Erdoğan, Kutsi, Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu, Şerif Sezer, Mustafa Mert Koç gibi ünlü isimler paylaşıyor.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ KONUSU

Yıllar önce ailesinden koparak Berlin’de yaşamaya başlayan Melek evli ve üç çocuk annesidir. Bir sabah aldığı kötü haberle bütün dünyası alt üst olur. Bir yandan çocuklarını bir yandan evliliğini düşünerek zor bir kararın eşiğine gelir. Bütün acısına rağmen çocuklarına bir gelecek vermek için yeniden ayağa kalkar. Umutla çıktığı yolculukta geçmişin acısıyla yüzleşirken, yeni hayatında onu daha büyük sorunlar beklemektedir.