TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 45. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden merakla beklenen Benim Adım Melek 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BENİM ADIM MELEK 45. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Defne, Ömer’in odasına girip kendisini ve geçmişini hatırlatmaya çalışmış, ancak tüm gayretine rağmen Ömer hiçbir şey hatırlayamamış ve şiddetle Defne’yi kolundan tutup odasından çıkarmıştı.
Bu olayın üzerine bütün aile çaresizlik içinde Ömer’in durumuna donup kalır. Cumali mahcup bir şekilde özür dilerken, Zümrüt öfkeyle söylenir. Defne ise gözyaşları içinde annesiyle beraber konaktan ayrılır.
Zümrüt bu durumu bahane ederek en başından bu yana onaylamadığı Ömer ve Defne’nin evliliğine engeller koymaya çalışacaktır. Zümrüt, Defne ile Ömer’in arasına nasıl bir engel koyacaktır?
Mithat, Sami ve adamlarından Kerem’i kurtarır ancak ikisi de hırpalanmıştır. Mithat meselenin ne olduğunu anlamazken, Kerem bahis maçlarında oynadığını açık etmek istemez.
Funda Melek’in Alpay’a hamile olduğunu söylemesine sinirlenir. Funda bu çocuğu doğurmak konusunda kararsızdır çünkü Alpay’ın nasıl bir baba olduğu ortadadır.
Ömer Defne’nin defterini bulur ve okumaya başlar. Antikacıları locaya yönlendirenin Kenan olduğunu öğrenen Halil bu durumu nasıl karşılayacaktır? Kenan, Vildan’a ulaşmaya çalışır. Oğlunun derdiyle uğraşan Vildan, Kenan’a nasıl karşılık verecektir? Emre’nin çektiği görüntüler karşısında kerem ne yapacaktır? Gülşad’ı Ömer’in yanında gören Defne durumu nasıl karşılayacaktır?
BENİM ADIM MELEK 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Benim Adım Melek 46. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
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