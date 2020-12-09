TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 43. bölümüyle ekrana geldi. İşte şimdiden merakla beklenen Benim Adım Melek 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 43. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Halil ile Mirza, Melek ve Vildan çıksın diye bütün suçu üstlenirken avukatları onlara engel olmaya çalışır. Gülşad sayesinde hayatta kalan Ömer hastaneye götürülür. Banu Mithatlardan gider. Seyran Banu’ya olan tavırları sebebiyle Mithat’a kırgındır… Mithat bu durumu düzeltmek için ne yapacaktır?

Aslı’nın babası onun Antep’te olduğunu öğrenmiştir. Funda Aslı’yı göndermemekte kararlıyken Aslı nasıl bir yol izleyecektir? Alpay tarihi eser olayından alnının akıyla çıktığını düşünürken Ercü ona kızgındır, onun yaptıkları Ercü’yü riske atmıştır. Kenan Alpay’ı bu sefer de kurtarabilecek midir? Aslı’nın eylemlerinin sonucu, Kerem nelerle karşılaşacaktır Vildan ve Melek hapisten çıktığında iki aile de buruk bir sevinç yaşarlar. Defne, Şirhanlara geldiğinde hiç ummadığı biriyle karşılaşır.

BENİM ADIM MELEK 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Benim Adım Melek 44. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...