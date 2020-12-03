TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 42. bölümüyle ekrana geldi. İşte şimdiden merakla beklenen Benim Adım Melek 43. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Loca için tarihi eser ihbarında bulunulduğunu öğrenen Halil ve Mirza polislere açıklamaya yapmaya çalışsa da polisler arama yaparlar. Kenan ise adamlarından tarihi eserleri locadan çıkarıp çıkarmadığına dair haber beklemektedir.

Defne, Melek ve Halil’in geçmişine dair öğrendikleri üzerine Halil ve Melek’in aşkının neresinde duracaktır? Kadriye, Defne’nin mutfağa olan yeteneği üzerine hayaller kurar. Melek, Halil, Mirza ve Vildan kendilerini karakolda bulurlar. Kerem Aslı için kabul ettiği bahis maçlarıyla kulüp antrenmanları arasında koşturmaktayken Aslı para biriktirmektedir.

Alpay Halilleri alt ettiğini düşünürken Aslı mevzusunu da çözmek üzere kolları sıvar. Kenan ise Alpay’ın sürekli ayağına dolanmasından sıkılmıştır. Melek sağlık durumu sayesinde eve dönebilecekken bunu yapmayınca Halil ve Mirza olaya el atarlar. Herkes onlar için uğraşırken iki dost nasıl bir fedakarlık yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK 43. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE