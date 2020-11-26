TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek bu akşam 41. bölümüyle ekrana geldi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BENİM ADIM MELEK 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Defne şoktayken onu sakinleştirmeye çalışırlar. Mithat, Seyit Ali’nin borcu ödediğini Seyran’a söyleyince Seyran rahat bir nefes alır. Alpay Aslı’nın Almanya’ya dönmesini isterken Aslı Kerem’e acilen bir çözüm bulması gerektiğini söyler. Kerem Aslı’ya nasıl yardım edecektir?

Seyit Ali’yle konuşup Melek’le evlenmek istediğini söyleyen Halil, Melek’le de konuşur. Melek her geçen gün ölüme yaklaştığını düşünürken Halil’e ne cevap verecektir? Seyit Ali ve Cumali bu evlilik isteği karşısında ne yapacak? Seyran’ın çalıştığı eczaneyi devralmak isteyen biri olduğunu öğrenen Mithat karısının hayali ile çaresizlik arasında kalacaktır.

Sevdiğinden çaresizce haber bekleyen Defne annesinin hayatına dair neyi öğrenecek? Alpay’in hain planı karşısında Kenan nasıl bir yol izleyecek? Halil ve Mirza nasıl bir durumla karşı karşıya kalacak?

BENİM ADIM MELEK 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Benim Adım Melek 42. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...