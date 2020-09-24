Benik Afobe hırsıyla göz dolduruyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın altyapısından yetişen ve İngiltere A Milli Futbol Takımı'nın alt kategorilerinde forma giyen Benik Afobe, İngiltere Premier Lig, Championship ve İngiltere 1. Lig olmak üzere 9 takımda top koşturdu. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de oynayan 27 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor, 1 yıllığına kiraladı. Futbol kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkan başarılı futbolcu, yeni takımıyla ilk kez Denizlispor maçında forma giydi.

İLK MAÇINDA BEĞENİ TOPLADI

Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanan Denizlispor müsabakasında görev alan Benik Afobe, 15 Eylül Salı günü Trabzon'a gelmişti. Karadeniz ekibiyle iki kez antrenman yaptıktan sonra Denizli deplasmanına giden golcü oyuncu, ilk on birde başladığı maçta isteği ve arzusuyla başta Teknik Direktör Eddie Newton ve spor kamuoyu tarafında beğeni kazandı. Afobe'nin özellikle Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth'un ardından bordo-mavili takımın hücum hattına getirdiği hareketlilik dikkat çekti.

YENİ MALATYASPOR MÜCADELESİNİ BEKLİYOR

İngiltere Premier Lig, Championship'de aradığını bulamayan Benik Afobe, Karadeniz temsilcisinde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon geçirdiği ağır sakatlıkla birlikte sorunlar yaşayan Demokratik Kongo asıllı futbolcu, ilk yurt dışı tecrübesi olan Trabzonspor'da kendisini göstererek Alexander Sörloth gibi yeniden Avrupa'nın yolunu tutmayı hedefliyor. Bordo-mavililerin sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını büyük bir heyecanla bekleyen Afobe, antrenmandaki hırsıyla takım arkadaşlarını da kendine hayran bıraktı.

"ÜZERİNE KOYACAĞIZ"

Son 2 sezondur Trabzonspor ile ilgili çok güzel şeyler duyduğunu belirten Afobe, "Geçtiğimiz sezonun üzerine koyarak daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gerçekten burada bir aile ortamı var ve ben de bunun bir parçası olarak elimden geleni yapacağım. Önce Trabzonspor adına, takım adına sonrada kendi adıma güzel işler üretiriz" ifadelerini kullandı.