"İNŞALLAH BEBEĞİM DE ANTİKORLU DOĞACAK"

Hamile olduğu için konuyla ilgili detaylı araştırma yaparak aşı olduğunu belirten şarkıcı, dün yaptığı açıklamada, "3 aydan sonra aşı yapılması öneriliyor. Ben 5 aylık olduğum için gönül rahatlığıyla ilk gün gidip, aşı yaptırabildim. Şu ana kadar da hiçbir yan etki görmedim. İnşallah bebeğim de antikorlu doğacak. Ben ailem, hepimiz uygun gördük. Doktorum da izin verdi. Aşı olmayı, yaptırmamaktan daha uygun buluyorum. Özellikle hamilelik döneminde koronavirüse yakalanırsan daha riskli buluyorum" diye konuşmuştu.