Bengü: Elimiz kolumuz bağlı, buz gibi izliyoruz olanı biteni...

Ünlü şarkıcı sözlerine şöyle devam etti:



Endişe, kaygı, korku, hüzün... Acıyı ve tüm bu duyguları sevdiklerinden ve oradan uzaktayken paylaşmaya çalışmak, çaresizce çırpınmak belki de daha mı zor? ‘Gitsek mi’ dedim Selim’e... ‘Daha mı iyi olur’ onu da bilemedim... Elimiz kolumuz bağlı, öyle buz gibi izliyoruz olanı biteni... Bir nefes daha çıksın, kurtulsun o enkazdan diye bekliyoruz...