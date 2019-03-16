Alışveriş turunu noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap veren Bengü, "Arkadaşlar çok heyecanlıyım tarifsiz bir duygu bu. Allah sağlıklı bir şekilde kucağıma almayı nasip etsin. Haziran ayına kadar konserlerimi tamamlayacağım sonra da doğum için bekleyeceğim. Baby Shower yapmayı düşünmüyorum bizim öyle bir adetimiz yok ama yapanları da kınamıyorum tabi ki, herkesin düşüncesi farklı sonuçta" dedi.