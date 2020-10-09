Oyuncu, gönderisine şu notu düştü:

Biz çıktık, havamızı aldık. Birazdan banyo yapmaya gideceğiz. Sonra da gece uykumuza yatacağız. Henüz uyku eğitimine başlamadık ama şimdiden küçük küçük Vera için bir rutin oluşturmaya çalışıyoruz, saatler konusunda çok katı olmadan.

Gündüz uykularımız şekerlemeler halini aldı bir süredir ama geceleri güzel uyuyor. Not: Bu aşamada darladığım arkadaşlarım olabilir. Keyfi, neşesi yerinde olduğu sürece her şey yolunda ne de olsa, maşallah...