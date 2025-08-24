Bengi Başer hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Barosu, Prof. Dr. Bengi Başer hakkında "X’te yaptığı paylaşımda “insan alt türleri” ifadesiyle toplumu hedef aldığı, nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlemesi, görevi ve mesleki sorumluluklarıyla bağdaşmayan, etik ilkelere aykırı paylaşım yaptığı gerekçesiyle" suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Barosu tarafından ayrıca, Sağlık Bakanlığı’na da disiplin soruşturması başlatılması talebiyle başvuru yapılacağı duyuruldu.

