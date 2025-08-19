Habertürk
        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz ekibi Benfica'da teknik direktör Bruno Lage açıklamalarda bulundu. Bruno Lage, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında da konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 19:54 Güncelleme: 19.08.2025 - 19:54
        Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz ekibi Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, amaçlarının avantajlı bir skor elde etmek olduğunu söyledi.

        Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Portekizli teknik adam, takımının sezona iyi bir giriş yaptığını ve bunu sürdürmek istediklerini dile getirdi.

        İleriye bakmak istediklerini ve oyuncuların, şu ana kadarki performansının hakkını vermek istediğini dile getiren Lage, "Şu ana kadarki galibiyetleri oyuncularımız elde etti ve tatilden gelir gelmez bu rekabetçi seviyeye başladılar. Oyuncuların performansı ve alınan sonuçlardan dolayı memnunum. Şu anda en önemli şey bunu sürdürmek." ifadelerini kullandı.

        Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları olan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular üzerine Lage, "Önemli olan takım oyunu. Kerem'in geçen sene yaptıkları çok önemliydi. Bu sene bizimle başlaması da önemliydi." dedi.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Setubal şehrinin en iyi teknik direktörü olduğunun da altını çizen Lage, şöyle konuştu:

        "İlginç bir eşleşme olacak. İkimiz de Setubal'liyiz. Yıllardır onu tanıyorum. Şu anda önemli olan Bruno-Mourinho maçı değil, Benfica-Fenerbahçe maçı. Onların tarafında da bizim tarafımızda da önemli olan bu eşleşme. Belki gelecekte karşılaşmayı isterdik. Ona çok saygı duyuyorum. Elimizden geleni yapıp ikinci maça iyi bir sonuçla gitmek, sonunda da Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz."

        "MOURINHO, BENFICA'YA KARŞI OYNAMIYOR"

        Jose Mourinho'yla eski arkadaş olduklarını söyleyen Bruno Lage, "20 yıl önce birbirimizle şakalaşırdık. O UEFA Kupası'nı kazanıyordu, ben 2. Lig'de başarılı oluyordum." diye konuştu.

        Teknik adam olarak Portekiz futboluna katkı verdiklerini belirten Lage, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Mourinho'ya çok saygı duyuyorum. Babam onu çok seviyor. Ama yarın tek yapmamız gereken kazanarak play-off turunu geçmek. Yarın 2 teknik direktör, 2 iyi arkadaş karşılaşacak. Benim kafamda ve teknik ekibin aklında yarınki maç var. Yarınki maçı Bruno değil Benfica kazanacak. Önemli olan bu. Maç Benfica ile Fenerbahçe arasında olacak. Bu eleme 2 takım için de çok önemli. Mourinho, Benfica'ya karşı oynamıyor, Fenerbahçe ile Benfica oynuyor. Benim düşünceme göre şans yüzde 50. İki takım için de çok önemli bir maç."

        Portekiz'de düzenlenen Eusebio Kupası'nda iki takımın karşı karşıya geldiğinin hatırlatılması üzerine Lage, şöyle konuştu:

        "Eusebio Kupası'nda oynarken, play-off turunda oynayacağımızı bilmiyorduk. Çok taktiksel bir maç olmadı. Ama tabii ki bu maçta önemli olan rakibin stratejisinden ziyade bizim yapmamız gereken."

        "TÜRK TAKIMLARININ ÖDEDİKLERİ MAAŞLARI PORTEKİZ KULÜPLERİ ÖDEYEMEZ"

        Türk takımlarının transfer dönemindeki hamleleriyle ilgili görüşlerini aktaran Lage, "Türk futbolunu takip ettiğim kadarıyla Türk kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Portekiz kulübü ödeyemez." açıklamasında bulundu.

        "KEREM'E BİR TEKLİF VARDI"

        Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla ilgili soruya yanıt veren Lage, "Bir teklif vardı. Transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu ya da başka oyuncular teklif alabilir. Bizim için önemli olan yaptığımız işi devam ettirmek. Bizim ve Kerem'in şu andaki hedefi Benfica'ya yardımcı olmak." ifadelerini kullandı.

        Çok fazla iyi oyuncuya sahip olduklarını da vurgulayan Lage, şunları kaydetti:

        "BENFICA'DA MUTLU BAŞLADI"

        "Bizde çok fazla iyi oyuncu var. Kerem Aktürkoğlu, geçen sene uzun bir sezon geçirdi. Bu sezona çok iyi hazırlanmış şekilde başladı. Sırt numarasını değiştirdi. Benfica'da mutlu başladı. Çok iyi performans gösterdi. Şu anda Kerem ya da diğer oyuncular olsun, en önemli konu yarınki maç. Şu anda ağustos ayındayız ve çok fazla maç oynayacağımızı biliyoruz."

        Fenerbahçe taraftarının yarın takımları için iyi bir atmosfer oluşturacağını da dile getiren Lage, kendilerinin bu tarz atmosferlere alışkın olduğunu da sözlerine ekledi.

        ANTONIO SILVA: BENFICA YARIN KAZANMAK İÇİN OYNAYACAK

        Teknik direktör Bruno Lage ile birlikte basın toplantısında soruları yanıtlayan genç savunma oyuncusu Antonio Silva, zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

        Kaliteli bir takımla deplasmanda karşılaşacaklarının altını çizen Silva, "Onların sahada yapabileceklerini biliyoruz. 2 maçlık bir seri. Biz elimizden geleni yapacağız. Benfica yarın kazanmak için oynayacak. İki maç olacak ve yarınki maç karar karşılaşması olmayacak. Her şeyin ötesinde çok güçlü ve kazanmak için sahada olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Silva, savunmada dinamik duruşlarını da sahaya yansıtmak zorunda olduklarını söyledi.

        Fenerbahçe'deki görevinden ayrılıp Benfica'ya giden sarı-lacivertli kulübün eski sportif direktörü Mario Branco'nun kulüple ilgili kendileriyle konuştuğunu da dile getiren 21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yla ilgili ise "Herkes Mourinho'nun yaptıklarını biliyor. Nasıl bir kariyeri olduğunu, Portekiz futbolu için önemini biliyor. Ama yarın ve ikinci maçta Fenerbahçe ve Mourinho'yu yenmek için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

