Benfica Kulübü, 43 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Verissimo'nun 2019-2020 sezonu sonuna kadar takımın başında kalacağını duyurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından ligde çıktığı 5 maçta bir galibiyet alabilen Benfica, teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırmıştı. Benfica, hafta sonu Lage'nin yardımcılarından Verissimo'nun yönetiminde çıktığı maçta Boavista'yı sahasında 3-1 mağlup etmişti.

Ligde son 4 haftaya girilirken 67 puana sahip Benfica, lider Porto'nun 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.