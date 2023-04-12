UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica ile Inter, Portekiz'deki Luz Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 kazanan İtalyan devi Inter, evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

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