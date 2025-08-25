Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, Nice'i her iki maçta da mağlup eden Benfica ile karşılaşacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip edecek olan futbolseverler Benfica - Fenerbahçe maçının yayıncı kuruluşunu mercek altına aldı. Peki, "Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri...