Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

        Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off turu rövanş maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica'nın konuğu oluyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler Portekiz temsilcisi karşısında avantajlı skoru elde edip Devler Ligi biletini kapmak istiyor. Estádio da Luz'da oynanacak mücadeleye sayılı günler kala, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 21:11 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, Nice'i her iki maçta da mağlup eden Benfica ile karşılaşacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip edecek olan futbolseverler Benfica - Fenerbahçe maçının yayıncı kuruluşunu mercek altına aldı. Peki, "Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri...

        • 2

          BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        • 3

          BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

          İlk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe rövanş maçında her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak.

          Berabere bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

          Rakibine mağlup olması durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

        • 5

          FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

          UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

          Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

        • 6

          İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Flamingo ve Neptün: Ukrayna'nın yeni silahları
        Flamingo ve Neptün: Ukrayna'nın yeni silahları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası açıklama
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hafter ile görüştü
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        Trump: Güvenlik garantilerini destekleyeceğiz
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        F.Bahçe'den ayrılığa yeşil ışık!
        Emmanuel Macron'dan İsrail'e tepki
        Emmanuel Macron'dan İsrail'e tepki
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Galatasaray'dan orta sahaya yıldız takviye!
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Fethiye'de evlendiler
        Fethiye'de evlendiler
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Habertürk Anasayfa