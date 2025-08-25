Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan play-off turu rövanş maçları ile sürüyor. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica'nın konuğu oluyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler Portekiz temsilcisi karşısında avantajlı skoru elde edip Devler Ligi biletini kapmak istiyor. Estádio da Luz'da oynanacak mücadeleye sayılı günler kala, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...
Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için nefesler tutuldu. Devler Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, Nice'i her iki maçta da mağlup eden Benfica ile karşılaşacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip edecek olan futbolseverler Benfica - Fenerbahçe maçının yayıncı kuruluşunu mercek altına aldı. Peki, "Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe'nin tur ihtimalleri...
BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?
İlk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe rövanş maçında her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak.
Berabere bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek.
Rakibine mağlup olması durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
