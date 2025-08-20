Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz, Benfica ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalardan 3'ünü Benfica, 2 karşılaşmayı Fenerbahçe, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...