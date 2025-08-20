Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler tur şansını rövanş maçına bıraktı. Estádio da Luz'da oynanacak kritik mücadele öncesinde, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Benfica - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...
- 1
Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz, Benfica ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, bu karşılaşmalardan 3'ünü Benfica, 2 karşılaşmayı Fenerbahçe, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
- 2
BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.
- 3
BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
-
- 4
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
- 5
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.