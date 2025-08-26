Habertürk
        Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, rövanş müsabakasında Benfica karşısında avantajlı skoru elde edip Devler Ligi biletini kapmak istiyor. Estádio da Luz'da oynanacak mücadele öncesinde, Benfica - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Benfica - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 19:27 Güncelleme: 26.08.2025 - 21:14
        • 1

          Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe 0-0'ın rövanşında tur için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler, hatırlanacağı gibi son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı. Fenerbahçe, Benfica ile bugüne kadar oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Mücadelenin oynanmasına kısa bir süre kalırken, Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçının canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" İşte detaylar...

        • 2

          BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        • 3

          BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

          İlk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe rövanş maçında her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak.

          Berabere bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

          Rakibine mağlup olması durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

        • 5

          MUHTEMEL 11

          Fenerbahçe: İrfan Can, Mert-Skriniar-Oosterwolde, Semedo-Fred-Amrabat-Brown, Szymanski-Duran ve En Nesyri.

        • 6

          BENFICA İLE 8. RESMİ MAÇ

          Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

        • 7

          KAZANIRSA 16 SEZON SONRA DEVLER LİGİ'NDE

          UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

          Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

