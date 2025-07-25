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        Haberler Bilgi Spor Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Benfica-Fenerbahçe hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 4'te 4!

        Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'de hedef 4'te 4!

        Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kamp gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertli ekip, buradaki son hazırlık maçında ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1, ikinci hazırlık maçında Uniao de Leiria'yı 2-0, üçüncü hazırlık maçında ise Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, 4'te 4 yapmak için sahaya çıkacak. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Benfica-Fenerbahçe hazırlık maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 14:43 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:43
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        • 1

          Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampını ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile yapacağı maç ile tamamlayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, zorlu mücadelede forma giyemeyecek. İsmail Yüksek ise Mourinho'nun vereceği karar doğrultusunda kadroda yer alabilecek. Hazırlık mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar Benfica-Fenerbahçe hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        • 2

          BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Benfica-Fenerbahçe maçı, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 3

          BENFİCA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Luz Stadı'nda oynanacak müsabaka, S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

        • 4

          3 HAZIRLIK MAÇINI DA KAZANDI

          Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 ve Al-Ittihad'ı 4-0 mağlup etmişti.

          Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından Lizbon'da konaklayacak ve sonraki gün İstanbul'a hareket edecek.

        • 5

          İSMAİL YÜKSEK TEKNİK HEYETE BAĞLI

          Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, teknik heyetin görev vermesi durumunda maçta forma giyebilecek.

          Kamp sürecinde yaşadığı sakatlık nedeniyle takımından ayrı kalan tecrübeli oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun vereceği karar doğrultusunda kadroda yer alabilecek.

        • 6

          TAKIMDA 2 EKSİK

          Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 2 oyuncu, müsabakada forma giyemeyecek.

          Sarı-lacivertlilerde Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, zorlu mücadelede takımını yalnız bırakacak.

        • 7

          KAMP KADROSU

          İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

        • 8
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