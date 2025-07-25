Süper Lig’de 2025-2026 sezonu için geri sayım sürerken Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampını ülkenin güçlü ekiplerinden Benfica ile yapacağı maç ile tamamlayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş, zorlu mücadelede forma giyemeyecek. İsmail Yüksek ise Mourinho'nun vereceği karar doğrultusunda kadroda yer alabilecek. Hazırlık mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar Benfica-Fenerbahçe hazırlık maçı canlı yayın kanalı ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?