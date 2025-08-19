Habertürk
        Benfica, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da - Futbol Haberleri

        Benfica, Fenerbahçe maçı için İstanbul'da

        Temsilcimiz Fenerbahçe ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaşacak olan Benfica, İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 16:42 Güncelleme: 19.08.2025 - 16:42
        Kerem'li Benfica İstanbul'da
        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Portekiz'in Benfica takımı, İstanbul'a geldi.

        Portekiz temsilcisini taşıyan özel uçak, başkent Lizbon'dan havalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Benfica takımı, yapılan pasaport kontrollerinin ardından Genel Havacılık Terminali'nden çıktı.

        Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun da yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında otobüsle havalimanından ayrıldı.

        Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ve bir futbolcu, akşam saatlerinde karşılaşmanın yapılacağı Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Benfica, yarın saat 22.00'de başlayacak müsabakanın hazırlıklarını statta yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

        Habertürk Anasayfa