Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, sezonun ilk maçında Estrela'yı deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun maçta neden oynamadığı sorusunun üzerine; "Teknik bir tercihti. Andreas’ın çok iyi bir maç çıkardığını hissettik, daha fazla hız katacak bir isme ihtiyacımız vardı, bu yüzden Prestianni’yi tercih ettik. Kerem burada olmaktan mutlu. Çarşamba günü oynayabilir. Yeni bir numara seçti. Sezona iyi başladı, onu mutlu gördüm. O, Benfica’nın bir oyuncusu." ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Milli futbolcu, geçtiğimiz haftalarda kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı. Estrela maçında da kadroda yer alan Kerem, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.