Benfica'dan Jose Mourinho açıklaması!

Teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayıran Benfica, bu koltuk için Jose Mourinho ile görüşüldüğünü resmen açıkladı.

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Portekiz temsilcisi 62 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili, "Görüşmeler sürüyor ve en kısa sürede tamamlanması bekleniyor" şeklinde duyuru yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Benfica'ya elenmesi sonucu Jose Mourinho'nun görevine son vermişti. Sarı-lacivertlilerde 62 maça çıkan Portekizli teknik adam, 2.02 puan ortalaması tutturdu.