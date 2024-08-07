Benfica, Angel Di Maria'yla 1 yıl uzattı

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Arjantinli yıldız Angel Di Maria, Portekiz ekibi Benfica'da bir sezon daha forma giyecek.

Benfica, yapılan açıklama ile 36 yaşındaki Di Maria ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Göğsünde Kartal olan 1 yıl daha!'' ifadeleri kullanıldı. BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU Arjantinli oyuncunun ismi uzun bir süre Beşiktaş'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. BENFICA KARİYERİ Di Maria, Benfica kariyerinde çıktığı 172 maçta 32 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.