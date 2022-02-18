KAYALARI DİLE GETİREN SANAT

Benentiyo Kayalığı, arkeolojik çalışmalara ve Mısır kaynaklarına göre 84 yıl önce Nisan 1938'de Mısırlı arkeologların öncülerinden ve 'Çöl Keşişi' olarak da bilinen Ahmed Fahri tarafından keşfedildi.