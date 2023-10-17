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        Haberler Magazin Benekli Ayhan kavga olayı nedir, neden saldırıya uğradı? Benekli Ayhan kimdir, bulundu mu ve son durumu nedir?

        Benekli Ayhan olayı nedir, neden saldırıya uğradı? Benekli Ayhan'ın son durumu nedir, bulundu mu?

        Sosyal medyada Benekli Ayhan olarak bilinen Ayhan Koç, Isparta'da saldırıya uğramasıyla gündem olmuş durumda. Minibüs şoförlüğü yaptığı dönemde çektiği videolarla adını geniş kitlelere duyuran Ayhan Koç, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı feci şekilde darp edildi. İşte, Benekli Ayhan olayı ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 17.10.2023 - 12:56
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        • 1

          Sosyal medya Benekli Ayhan olarak tanınan Ayhan Koç'un Isparta'da saldırıya uğramasını konuşuyor. 43 yaşındaki YouTube fenomeni Ayhan Koç'a, olaydan sonra ise ulaşılamadığı açıklandı. Henüz bulunamayan Ayhan Koç'un uğradığı saldırı ve hayat hikayesi ile ilgili detayları derledik...

        • 2

          BENEKLİ AYHAN OLAYI NEDİR?

          Benekli Ayhan lakaplı sosyal medya fenomeni Isparta’da darp edildi. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

          İHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi.

        • 3

          Edinilen bilgiye göre, aralarında “Benekli Ayhan” lakaplı sosyal medya fenomeni Ayhan Koç’un da bulunduğu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

          Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin üzerine iki kişinin Ayhan Koç’u dakikalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        • 4

          Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Ayhan Koç aldığı darbeler sonucu baygınlık geçirdi. Görüntüler de iki kadının ise kavgayı ayırmaya çalışması dikkatlerden kaçmadı.

        • 5

          BENEKLİ AYHAN KİMDİR?

          1980 doğumlu olan Ayhan Koç, sosyal medyada "Benekli Ayhan" lakabıyla tanınıyor.

          Aslen Sivaslı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ayhan Koç, evli ve iki çocuk babası. Yaşamını Ankara'da sürdüren Ayhan Koç, sıkı bir Ankaragücü taraftarı olması ile de biliniyor.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir

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