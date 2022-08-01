Benan Kocadereli, Al Sana Haber’e yaptığı açıklamada Şafak Mahmutyazıcıoğlu‘nun ağabeyini savunarak "Her şey benim bilgim dahilinde. Mal kaçırma yok. Mal kaçırma değil onun adı, her şey Naz ve Eda'nın. Asıl mal kaçıran başka birisi" dedi.