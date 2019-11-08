Kasımpaşa, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olurken Ben Youssef açıklamalarda bulundu. Paşa'nın 2. golünü atan tecrübeli futbolcu, "Bugün geri dönüşü yapmak için her şeyi yaptık. Bir kişi eksik mücadele ettik uzun süre. Bu bizi yordu. 2 penaltı golü yedik. Bunlara rağmen geri dönüş için çok uğraştık ama olmadı. 1 puanı hak etmiştik. İlerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Kerim Hafez çok iyi arkadaşım ama böyle kart görmemesi gerektiği için tepki verdim. Bugün başımıza geldi o da bunu öğrenecektir" dedi.