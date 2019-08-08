İstikbal Mobilya Kayserispor, Hollandalı yeni transferi Ben Rienstra ile anlaşmaya vardı, 2 yıllık sözleşme imzaladığı başarılı futbolcu için Hollanda'nın Heerenveen takımıyla 500 bin euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya vardı.

Dün sabah saatlerinde Kayseri'ye gelen ve yapılan son görüşmenin ardından bugün sabah sağlık kontrolünden geçen Riensta kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imza atı. İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kayserispor'umuz Hollanda’nın SC Heerenveen takımı kaptanı Ben Rienstra ile Başkan Vekilimiz Serdar Maraşlı ve Genel Sekreterimiz Fatih Çağlar Öcal’ın da katılımlarıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

2018-2019 sezonunda Hollanda 1. lig ekiplerinden SC Heerenveen forması ile 36 maça çıkan Hollandalı oyuncu 5 gol 4 asist ile oynadı.

2019-2020 sezonunda ise SC Heerenveen forması ile ligin ilk maçında forma giyen Ben Rienstra 74. dakika oyundan çıkarken Heerenveen taraftarına veda etti.

Hollandalı oyuncu Ben Rienstra, 2018 yaz transfer sezonunda AZ Alkmaar'dan, SC Heerenveen'e 1 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Ben Rienstra transferiyle birlikte, 2019 yaz transfer döneminde 15. transferini gerçekleştirdi.