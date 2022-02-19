Ben Ouannes fırtınası!

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Kasımpaşa’nın Konyaspor ile deplasmanda 4-4 berabere kaldığı maçın 7. dakikasında rakip fileleri havalandıran Ben Ouannes, 46. dakikada Hajradinovic’in attığı golü de hazırlayan isim oldu.

1 gol, 1 asistlik performansıyla beğeni toplayan Tunuslu orta saha oyuncusu, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde adeta yeniden doğdu. 19. haftadaki Altay maçıyla birlikte formayı kapan 27 yaşındaki futbolcu 2 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Kasımpaşa’nın ikinci yarıda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisinde de önemli rol oynayan Ben Ounnes, son 8 haftada 7 gole doğrudan katkı sağlamış oldu.