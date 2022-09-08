'Ben Nazım' müzikali Harbiye'de perde açıyor

Nazım Hikmet’in hayatını anlatan biyografik müzikal Ben Nazım, 20 Eylül Salı akşamı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda perde açıyor
Nazım Hikmet’in hayatını anlatan biyografik müzikal Ben Nazım, dünya prömiyerini 20 Eylül Salı akşamı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirecek.
Zülfü Livaneli şarkılarıyla, Mehmet Balkan rejisi ve koreografisiyle, Rengim Gökmen müzik direktörlüğü ve şefliğinde sahneye konan Ben Nazım müzikalinin başrolünü ise Engin Hepileri üstleniyor.
Hepileri’ye dansçılar, solistler, senfoni ve rock orkestralardan oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekibin eşlik ettiği müzikalin ilk temsili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla halka açık olarak gerçekleştirilecek.
Sanatseverleri, Nazım Hikmet’in hayatına ve aşklarına tanıklık etmeye çağıran Ben Nazım müzikali, Duende Global prodüksiyonu olarak sahneye konuyor.
Müzikal, 1970’ten bu yana Nazım Hikmet şiirlerini besteleyen usta sanatçı Zülfü Livaneli’nin tüm dünyada yorumlanmış şarkılarından oluşuyor.
Müzik direktörlüğünü ve 40 kişilik Symphonista Orkestrası’nın şefliğini Rengim Gökmen’in üstlendiği müzikalin rejisi ve koreografisi Mehmet Balkan’ın, metinleri Şirin Aktemur’un, müzik düzenlemeleri ise Tolga Taviş’in imzasını taşıyor.
Nazım Hikmet’e hayat veren Engin Hepileri’ye sahnede Vera rolünde İlke Kodal, Piraye rolünde Deniz Alp ve Münevver rolünde Petek Çetintemel eşlik ediyor. RockA grubu ve solistler Görkem Ezgi Yıldırım (soprano), Sibel Gürsoy (vokal), Zeynep Halvaşi (mezzo soprano), Petra Nachtmanova (vokal, bağlama), Serkan Taylan (tenor), Mehmet Yılmaz (bas bariton) ve Teyfik Rodos’un (bas) sesleriyle mozaik bir anlatı oluşturdukları gösteride Duende Global Çağdaş Dans Topluluğu ise danslarıyla yer alıyor.
Nazım Hikmet rolünü Engin Hepileri ve Hakan Özgömeç dönüşümlü olarak üstleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla ilk temsilini halka açık olarak gerçekleştirecek iki perdelik müzikalin ücretsiz davetiyeleri, Radar İstanbul uygulaması üzerinden 13 Eylül Salı gününden itibaren temin edilebilecek.
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