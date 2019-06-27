​Insolite TV'nin haberine göre, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye benzerliği ile tanınan İranlı Rıza Paratesh, iddiaya göre, 'Ben Messi'yim' diyerek 23 kadınla ilişki kurdu. Kadınlar gerçek Messi olmadıklarını öğrendikleri Paratesh'ten şikayetçi oldu. Sahte Messi'ye dava açıldığı belirtildi.

PARASTESH YALANLADI

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yapan Rıza Parastesh kendisini karalamak isteyenlerin olduğunu söyledi.

İranlı Messi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medyada hakkımda yalan bir haber dolaşıyor. Lütfen insanların itibarı ve güvenilirliğiyle oynamayın. Hepimiz şu gerçeğin farkındayız ki böyle bir şey gerçekten birinin başına gelmiş olsaydı ortada şikayetler olurdu ve bana dava açılırdı. Bu da uluslararası boyutta bir felaket olurdu. Bu haberler doğru olsaydı ben şu an hapiste olurdum. Bunlara inanmayın, doğru değil. Hukuki arenada bununla mücadele etmek ve adımı temizlemek için her şeyi yapacağım."