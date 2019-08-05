Son dönemde rap dünyasının popüler isimlerinden olan ve Demet Akalın ile çektiği kliple de gündeme gelen Ben Fero sosyal medyanın diline düştü. Instagram'da hızla yayılan görüntüye kullanıcılar tepki gösterdi. Ben Fero'nun bu hareketini hoş karşılamayan bazı takipçileri ünlü rapçiyi eleştiri yağmuruna tuttu.

Ben Fero; son olarak Ezhel, Killa Hakan ve Ceza ile birlikte çıkardıkları şarkının YouTube'da en çok disslike alan rap şarkısı olmasıyla gündeme gelmişti.