Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Ortahisar İlçesi’nde eşinin iş yerine giden M.Ç. adlı kadın, eşi S.Ç.’yi bir kadınla sarmaş dolaş gördü. Bunu üzerine hiçbir şey söylemeyen genç kadın, sessiz sedasız evine döndü. M.Ç., akşam eve dönen eşine iş yerindeki kadınla neden sarmaş dolaş olduğunu sordu. Bunu üzerine çiftin arasında tartışma çıktı. Çiftin arasında çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü.

"BEN ERKEĞİM YAPARIM"

Kavganın ardından evden çıkan M.Ç., polise sığındı. Eşinden dayak yediğini belirten ve şikâyetçi olan M.Ç., “Beni iterek evden atmak istedi. Kadınla neden sarmaş dolaş olduğunu sorunca, ‘Ben erkeğim yaparım’ dedi. Beni, ‘Seni babanın evine terliksiz göndereceğim’ diye tehdit etti” diye ifade verdi. Gözaltına alınan ve ifadesine başvurulan S.Ç ise olay günü eşinin kendisine aniden saldırdığını ileri sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

DAYAKÇI KOCAYA, İKİ SUÇTAN DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ardından dosya savcılığa gönderildi. Savcı, S.Ç. hakkında iki suçtan hapis istedi. Savcı, S.Ç.’ye basit yaralama ve tehdit suçlarından 6 aydan 3.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. S.Ç. asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.