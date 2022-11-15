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"Ben bunları daha önce neden öğrenmedim ki!" diyeceğiniz 10 ilginç bilgi

Hayatımıza internet girdiğinden beri birçok bilgiye maruz kalıyoruz. Bilginin sınırsız olduğunu bilsek de yeni bilgiler bizi şaşırtmaya devam ediyor. İşte, günlük koşturmacanıza ara vermenizi sağlayarak, ufkunuzu genişletecek 10 ilginç bilgi...

Giriş: 15.11.2022 - 23:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • UYURKEN ÖRÜMCEK YİYORUZ İDDİASI

    Bir zamanlar kulaktan kulağa yayılan uyurken örümcek yediğimiz iddiası tamamen efsane.  Scientific American bilim insanları bu iddianın tamamen yalan olduğunu söylüyor.

  • KEDİLER SADECE MART AYINDA ÇİFTLEŞMEZ

    Kedilerin çiftleşme ayı Mart olarak bilinir; bu biraz doğru biraz yanlış. Kediler sadece Mart ayında çiftleşmezler, çiftleşme zamanları Mart ayında başlar ve tüm yaz devam eder.

  • KİMSE PAMUK ŞEKERİN NASIL YAPILDIĞINI BİLMİYOR

    Pamuk şekerler; gıda boyası ve şekerden yapılır. Bu karışım, makine içerisinde eritilir ve ince delikli süzgeçten dışarı çıkarılır. Tam bu esnada makine şekeri dondurur ve ortaya pamuğa benzeyen bir şeker görüntüsü çıkar. 

  • AVM VE MARKETLERDE PENCERE BULUNMAZ

    Alıveriş merkezleri ve marketler, insanların zaman kavramını unutması için özel olarak penceresiz tasarlanır. Böylece içerdekiler, dışarıda akan yaşamı unutarak tüketime odaklanabilir.

  • HASTANELERDEKİ O TUHAF KOKU

    Hastane ve kliniklerdeki o kokuyu tanımlayamasak da hastane kokusu gibi herkesin aşina olduğu bir kavram var. O meşhur kokunun kaynağı; iyodoform.

    İyodoform, karbon, hidrofen ve iyotun birleşimiyle oluşur.  Hastanelerde ve kliniklerde hafif dezenfektan olarak kullanılır. Diğer dezenfektanlar gibi hastaları rahatsız edebilecek derecede ağır bir kokuya sahip olmadığı için çokça tercih edilir. 

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