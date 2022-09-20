Ben Bu Cihana Sığmazam EDHO'nun devamı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bağlantılı mı?

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil ve daha birçok ünlü ismin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi yayın hayatına başlarken yine Oktay Kaynarca'nın başrolde olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın (EDHO) devamı olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hikayesi bağlantılı mı? İşte merak edilenler...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM EDHO'NUN DEVAMI MI?

ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 20 Eylül saat 20.00'da ekranlara gelecek. Dizinin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile bağlantısının olup olmadığına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Konuyla ilgili bir açıklama bulunmasa da bir detay dikkat çekti.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

2021 yılında final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yönetmeliğini Onur Tan üstlenmişti. EDHO 6 yıl boyunca her Salı günü izleyiciyle buluştu. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de aynı yayın günü ve saatinde sevenleri ile buluşmaya hazırlanırken yönetmen koltuğunda yine Onur Tan oturuyor.