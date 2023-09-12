BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizi sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu İsmail Demirci, Onbeşli (Cengiz Onbeşli) karakteriyle kadroya dahil oldu. Onbeşli karakterinin Cezayir Türk'le dost mu düşman mı olacağı merak konusu.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM AYRILAN OYUNCULARI

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrol oyuncusu Pelin Akil geçtiğimiz sezon itibarıyla diziden ayrıldı. Uzun süredir Cezayir'in düşmanları arasında yer alan fakat çıkarına göre onun yanında da gördünen dizinin önemli isimlerinden Tatavlalı karakterine hayat veren Engin Benli, BBCS'den ayrıldı. Azade karakterine hayat veren Aslı Sevi de Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine veda etti.